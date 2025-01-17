Белый дом и Трамп отреагировали на поддержку Верховным судом США запрета TikTok

После того, как Верховный суд США поддержал закон, предусматривающий запрет приложения TikTok, избранный президент Дональд Трамп пообещал объявить решение по этому вопросу "в недалеком будущем".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что решение Верховного суда "было ожидаемым, и все должны его придерживаться".

"Мое решение по TikTok будет принято в недалеком будущем, но я должен иметь время, чтобы проанализировать ситуацию. Не переключайтесь!" – добавил он.

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Верховный суд США в решении 17 января постановил, что федеральное правительство может законно закрыть TikTok в стране на основе закона, который приняли большинством голосов в Конгрессе и который подписал президент Джо Байден.

Закон обязывал TikTok отделиться от своей материнской компании, базирующейся в Китае, или прекратить деятельность в США.

Решение Верховного суда означает, что с 19 января технологические гиганты Apple и Google больше не могут предлагать TikTok в своих магазинах приложений, а провайдеры веб-хостинга должны разорвать связи с платформой под угрозой миллиардных штрафов.

В Белом доме после решения напомнили, что Байден поддерживал закон, но учитывая временные рамки "действия по имплементации закона обязана выполнить следующая администрация, которая приступит к исполнению обязанностей в понедельник", 20 января.

Сам Трамп более благосклонно относится к TikTok и недавно говорил, что не видит причин отказываться от платформы, похваставшись своими показателями охвата.

Майк Уолц, номинированный им на должность советника по нацбезопасности, заявил, что избранный президент "найдет способ" оставить TikTok доступным в США.