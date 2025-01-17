У Фінляндії суд заборонив 36-річному чоловіку наближатись до експремʼєрки Марін

Окружний суд Гельсінкі у пʼятницю, 17 січня, задовольнив клопотання колишньої премʼєрки Фінляндії Санни Марін і заборонив 36-річному чоловіку наближатись до неї через переслідування.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Ilta-Sanomat.

У суді Марін заявила, що чоловік намагався зайти в її квартиру та стежив за нею на сходовій клітці.

Також виступили три інші жінки, зокрема колишня дружина чоловіка, які розповіли про схожу історію переслідувань – від навʼязливих дзвінків до чатувань під їхнім домом.

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Суд у результаті схвалив для 36-річного чоловіка заборонний припис строком на рік. Це означає, що він не може контактувати із Санною Марін, переслідувати її та спостерігати за нею, а також перебувати на певній відстані від неї (якій саме – публічно не розголошується).

Особа переслідувача колишньої фінської премʼєрки не розголошується, але ЗМІ раніше писали, що це непублічна людина.

Санна Марін, яка стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідера Соціал-демократичної партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.

Нині вона працює в Інституті Тоні Блера та веде непублічне життя.