В Финляндии суд запретил 36-летнему мужчине приближаться к экс-премьеру Марин

Окружной суд Хельсинки в пятницу, 17 января, удовлетворил ходатайство бывшего премьера Финляндии Санны Марин и запретил 36-летнему мужчине приближаться к ней из-за преследования.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Ilta-Sanomat.

В суде Марин заявила, что мужчина пытался зайти в ее квартиру и следил за ней на лестничной клетке.

Также выступили три другие женщины, в том числе бывшая жена мужа, которые рассказали о похожей истории преследований – от навязчивых звонков до чатирования под их домом.

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Суд в итоге одобрил для 36-летнего мужчины запретительное предписание сроком на год. Это означает, что он не может контактировать с Санной Марин, преследовать ее и наблюдать за ней, а также находиться на определенном расстоянии от нее (каком именно – публично не разглашается).

Личность преследователя бывшего финского премьера не разглашается, но СМИ ранее писали, что это непубличный человек.

Санна Марин, которая стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера Социал-демократической партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьей строчке и не вошли в состав нового правительства.

Сейчас она работает в Институте Тони Блэра и ведет непубличную жизнь.