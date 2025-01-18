США: Вибори в Білорусі не можуть бути вільними в умовах репресій

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президентські вибори в Білорусі не можуть бути вільними та справедливими з огляду на репресивне середовище країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепу.

"Президентські вибори 2025 року в Білорусі не можуть бути вільними та справедливими в нинішньому репресивному середовищі країни", – наголосив він.

За його словами, систематичні зусилля режиму Лукашенка, спрямовані на придушення будь-якого інакомислення, визначили результат виборів задовго до того, як були подані бюлетені, позбавивши білоруський народ можливості обирати своїх лідерів і визначати власне майбутнє.

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"Сполучені Штати приєднуються до багатьох наших європейських союзників в оцінці того, що вибори не можуть заслуговувати на довіру в умовах, коли цензура є повсюдною, а незалежні засоби масової інформації більше не існують, коли лише схвалені режимом кандидати можуть навіть з'явитися у виборчому бюлетені, і коли члени опозиції або ув'язнені, або перебувають у вигнанні", – заявив Блінкен.

Сполучені Штати засуджують кампанію репресій режиму Лукашенка та його спроби легітимізувати вибори, які не можуть бути ні вільними, ні чесними, йдеться у заяві.

"Сполучені Штати визнають надзвичайну наполегливість білоруських громадян і організацій громадянського суспільства, які працюють над тим, щоб притягнути режим до відповідальності.

Ми продовжуємо пам'ятати – і захищати – майже 1300 політичних в'язнів, які залишаються за ґратами в Білорусі. Сполучені Штати підтримують білоруський народ, який вимагає прозорості, демократії та свободи", – заявив Блінкен.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нещодавно заявляв, що чесних і вільних виборів у Білорусі в осяжному майбутньому не буде.

Так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі – як-то опозиція на чолі з Тихановською.