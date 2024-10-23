У Лукашенка визначили дату "виборів" президента у 2025 році

У Лукашенка вирішили призначити "президентські вибори" у Білорусі 2025 року на 26 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило державне інформагентство БЕЛТА.

На засіданні Палати представників Білорусі вирішили провести голосування 26 січня 2025 року.

Очільник ЦВК Білорусі на цьому засіданні заявив, що комісія готова до організації голосування, та зазначив, що президентські вибори будуть "логічним завершенням формування всіх владних інституцій на основі оновленого конституційного законодавства".

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Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Йдеться про зміни за підсумками "конституційного референдуму" у лютому 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня Лукашенко слідом за Путіним "лякав" Захід ядерною зброєю та розповідав про "червоні лінії".

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