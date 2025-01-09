Глава МЗС Литви: справжніх виборів у Білорусі в осяжному майбутньому не буде

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що чесних і вільних виборів у Білорусі в осяжному майбутньому не буде.

Про це він сказав під час пресконференції в Ризі, його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи заплановані на січень "вибори президента" Білорусі, Будріс сказав, що цей захід буде лише спробою режиму Александра Лукашенка продемонструвати всьому світу, що він може покарати будь-кого, хто виступить проти його волі.

"Цей фарс, повторюваний захід, який відбудеться 26 січня, не матиме нічого спільного з виборами… Чесно кажучи, жодних виборів у Білорусі не буде ні в січні, ні в осяжному майбутньому", – підкреслив литовський міністр.

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Так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі – як-то опозиція на чолі з Тихановською.