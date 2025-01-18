США: Выборы в Беларуси не могут быть свободными в условиях репрессий

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президентские выборы в Беларуси не могут быть свободными и справедливыми, учитывая репрессивную среду страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

"Президентские выборы 2025 года в Беларуси не могут быть свободными и справедливыми в нынешней репрессивной среде страны", – подчеркнул он.

По его словам, систематические усилия режима Лукашенко, направленные на подавление любого инакомыслия, определили результат выборов задолго до того, как были поданы бюллетени, лишив белорусский народ возможности выбирать своих лидеров и определять собственное будущее.

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"Соединенные Штаты присоединяются ко многим нашим европейским союзникам в оценке того, что выборы не могут заслуживать доверия в условиях, когда цензура является повсеместной, а независимые средства массовой информации больше не существуют, когда только одобренные режимом кандидаты могут даже появиться в избирательном бюллетене, и когда члены оппозиции либо заключены в тюрьму, либо находятся в изгнании", – заявил Блинкен.

Соединенные Штаты осуждают кампанию репрессий режима Лукашенко и его попытки легитимизировать выборы, которые не могут быть ни свободными, ни честными, говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты признают чрезвычайную настойчивость белорусских граждан и организаций гражданского общества, которые работают над тем, чтобы привлечь режим к ответственности.

Мы продолжаем помнить – и защищать – почти 1300 политических заключенных, которые остаются за решеткой в Беларуси. Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ, который требует прозрачности, демократии и свободы", – заявил Блинкен.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис недавно заявлял, что честных и свободных выборов в Беларуси в обозримом будущем не будет.

Так называемые "президентские выборы", где Александр Лукашенко нарисует себе очередную победу, в Беларуси решили провести 26 января 2025 года.

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в экзиле – как оппозиция во главе с Тихановской.