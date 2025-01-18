Хорватський міністр подав у відставку через відео з його необачною стріляниною

Віцепрем'єр-міністр і міністр сільського господарства, лісового господарства та рибальства Хорватії Йосип Дабро подав у відставку після публікації газетою Jutarnji List відео, на якому він стріляє з пістолета з вікна автомобіля, що рухається.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Відставка відбулася після того, як у п'ятницю вдень Jutarnji List опублікував відео, на якому Дабро робить кілька пострілів з пасажирського сидіння автомобіля, що рухався.

Спочатку він вибачився за свої дії, висловивши жаль і пояснивши, що інцидент стався кілька років тому в момент необачності і з використанням холостих набоїв.

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Уряд назвав таку поведінку і використання вогнепальної зброї "недоречною і безвідповідальною".

"З паном Дабро буде проведена дискусія з цього приводу. Відповідні органи проведуть передбачені законом дії для встановлення всіх обставин цієї справи", – йдеться у вечірньому повідомленні уряду.

Однак після цього Дабро зробив заяву про відставку.

"Цією заявою я подаю у безповоротну відставку з посади міністра сільського, лісового та рибного господарства з моральних міркувань.

Протягом свого перебування на посаді я керувався чітким баченням і рішучістю впроваджувати вкрай необхідні реформи в аграрному, лісовому та рибному секторах, усуваючи порушення та встановлюючи прозорі та чесні практики в роботі міністерства. Однак під час цього процесу я зіткнувся зі значним тиском і погрозами, і наразі перебуваю під захистом поліції", – написав Дабро у соцмережах..

Висловивши готовність продовжувати боротьбу за покращення роботи свого міністерства, Дабро визнав, що його нинішня ситуація створює додаткове навантаження як на уряд, так і на його партію.

"Як відповідальна людина і державний службовець, я вважаю, що мої особисті обставини не повинні відволікати від ключових пріоритетів уряду або перешкоджати проведенню необхідних реформ. Тому я йду у відставку з повним переконанням, що це найкраще рішення для загального блага", – заявив він, додавши, що залишатиметься відданим своїй професії та робитиме внесок у суспільство іншими способами.

"Я висловлюю подяку прем'єр-міністру за довіру, а також моїм колегам, однодумцям і громадянам за підтримку під час мого перебування на посаді", – підсумував Дабро.

Нагадаємо, у листопаді прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звільнив міністра охорони здоров'я Вілі Бероша після того, як поліція провела обшук у його будинку з метою розслідування корупції.

Після цього корупційного скандалу уряду Пленковича спробували оголосити вотум недовіри, але безуспішно.