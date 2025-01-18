Хорватский министр подал в отставку из-за видео с его опрометчивой стрельбой

Вице-премьер-министр и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Хорватии Йосип Дабро подал в отставку после публикации газетой Jutarnji List видео, на котором он стреляет из пистолета из окна движущегося автомобиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Отставка произошла после того, как в пятницу днем Jutarnji List опубликовал видео, на котором Дабро делает несколько выстрелов с пассажирского сиденья движущегося автомобиля.

Сначала он извинился за свои действия, выразив сожаление и объяснив, что инцидент произошел несколько лет назад в момент неосмотрительности и с использованием холостых патронов.

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Правительство назвало такое поведение и использование огнестрельного оружия "неуместным и безответственным".

"С господином Дабро будет проведена дискуссия по этому поводу. Соответствующие органы проведут предусмотренные законом действия для установления всех обстоятельств этого дела", – говорится в вечернем сообщении правительства.

Однако после этого Дабро сделал заявление об отставке.

"Этим заявлением я подаю в безвозвратную отставку с должности министра сельского, лесного и рыбного хозяйства по моральным соображениям.

В течение своего пребывания в должности я руководствовался четким видением и решимостью внедрять крайне необходимые реформы в аграрном, лесном и рыбном секторах, устраняя нарушения и устанавливая прозрачные и честные практики в работе министерства. Однако во время этого процесса я столкнулся со значительным давлением и угрозами, и сейчас нахожусь под защитой полиции", – написал Дабро в соцсетях.

Выразив готовность продолжать борьбу за улучшение работы своего министерства, Дабро признал, что его нынешняя ситуация создает дополнительную нагрузку как на правительство, так и на его партию.

"Как ответственный человек и государственный служащий, я считаю, что мои личные обстоятельства не должны отвлекать от ключевых приоритетов правительства или препятствовать проведению необходимых реформ. Поэтому я ухожу в отставку с полным убеждением, что это лучшее решение для общего блага", – заявил он, добавив, что будет оставаться преданным своей профессии и вносить вклад в общество другими способами.

"Я выражаю благодарность премьер-министру за доверие, а также моим коллегам, единомышленникам и гражданам за поддержку во время моего пребывания в должности", – подытожил Дабро.

Напомним, в ноябре премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уволил министра здравоохранения Вили Бероша после того, как полиция провела обыск в его доме с целью расследования коррупции.

После этого коррупционного скандала правительству Пленковича попытались объявить вотум недоверия, но безуспешно.