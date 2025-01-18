У Чехії під час показу перекинувся історичний військовий автомобіль, є загиблі

Історичний автомобіль перекинувся під час військового показу на півдні Чехії, двоє людей загинули на місці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Аварія сталася під час військового показу біля вже неіснуючого села Сватомирів. "Військовий автомобіль перекинувся і кілька людей отримали поранення. На жаль, двоє людей загинули на місці", – повідомив речник поліції Мілан Байчура.

Policisté vyšetřují tragédii, která se dnes stala u Horního Dvořiště v oblasti zaniklé obce Svatomírov. Při ukázkách s historickou bojovou technikou došlo k převrácení vojenského vozu a zranění několika osob. Dvě osoby bohužel na místě zemřely. #policiejhc pic.twitter.com/PQrstGtHc4 Реклама: January 18, 2025

Причини аварії з'ясовуються. Про стан постраждалих поки що нічого не відомо.

Прессекретар регіональної пожежної служби Роман Крчмарж підтвердив, що в результаті аварії постраждали вісім осіб.

"Після прибуття перших підрозділів бригада рятувальної служби вже була на місці. Ми надали допомогу лікарям швидкої допомоги і вжили заходів, щоб запобігти витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля", – додав Крчмарж.

За словами пожежників, на місці події також був присутній австрійський рятувальний вертоліт, але згодом його відкликали.

За словами мера міста Горні Дворжіште Зденека Кемені, це був приватний захід, співорганізатором якого виступила місцева військово-історична асоціація. "Я не знаю подробиць. Мені лише повідомили, що там сталася дорожньо-транспортна пригода", – додав мер.

У Мазовецькому воєводстві Польщі наприкінці листопада сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.

А у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.