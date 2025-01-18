В Чехии во время показа перевернулся исторический военный автомобиль, есть погибшие

Исторический автомобиль перевернулся во время военного показа на юге Чехии, два человека погибли на месте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Авария произошла во время военного показа возле уже несуществующего села Сватомиров. "Военный автомобиль перевернулся и несколько человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли на месте", – сообщил представитель полиции Милан Байчура.

Policisté vyšetřují tragédii, která se dnes stala u Horního Dvořiště v oblasti zaniklé obce Svatomírov. Při ukázkách s historickou bojovou technikou došlo k převrácení vojenského vozu a zranění několika osob. Dvě osoby bohužel na místě zemřely. #policiejhc pic.twitter.com/PQrstGtHc4 Реклама: January 18, 2025

Причины аварии выясняются. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Пресс-секретарь региональной пожарной службы Роман Крчмарж подтвердил, что в результате аварии пострадали восемь человек.

"По прибытии первых подразделений бригада спасательной службы уже была на месте. Мы оказали помощь врачам скорой помощи и приняли меры, чтобы предотвратить утечку нефтепродуктов из опрокинутого автомобиля", – добавил Крчмарж.

По словам пожарных, на месте происшествия также присутствовал австрийский спасательный вертолет, но впоследствии его отозвали.

По словам мэра города Горни Дворжиште Зденека Кемени, это было частное мероприятие, соорганизатором которого выступила местная военно-историческая ассоциация. "Я не знаю подробностей. Мне только сообщили, что там произошло дорожно-транспортное происшествие", – добавил мэр.

В Мазовецком воеводстве Польши в конце ноября произошла смертельная авария с участием военного грузовика, заполненного более 20 военными, один человек в результате погиб.

А в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.