TikTok припинив роботу в США, у застосунку звернулися до Трампа

У суботу, 18 січня, у США припинив роботу застосунок TikTok – це сталося менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, передає "Європейська правда".

Відвідувачі додатку отримали повідомлення: "На жаль, TikTok зараз недоступний. У США прийнято закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok".

Фото: CNN

Додаток також зник з магазинів Apple App Store та Google Play. Інші додатки, що належать материнській компанії TikTok, ByteDance, в тому числі CapCut, також показали подібне повідомлення в суботу ввечері.

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Блокування відбулося після того, як у п’ятницю, 17 січня, Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні.

Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі США або одному з їхніх союзників.

Водночас компанія припустила, що вона може повернутися незабаром – можливо, вже в понеділок, 20 січня.

"Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, як тільки вступить на посаду", – йдеться у повідомленні компанії для користувачів, які відкрили застосунок.

Того ж дня обраний американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News заявив, що "швидше за все" відкладе заборону TikTok на 90 днів після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що ще не прийняв остаточного рішення.

"Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглядаємо. Продовження на 90 днів – це те, що, швидше за все, буде зроблено, тому що це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже велика ситуація. Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно, оголошу про це в понеділок", – сказав він.

Сам Трамп більш прихильно ставиться до TikTok і недавно казав, що не бачить причин відмовлятися від платформи, похвалившись своїми показниками охоплення.

Майк Волц, номінований ним на посаду радника з нацбезпеки, заявив, що обраний президент "знайде спосіб"залишити TikTok доступним у США.