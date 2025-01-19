TikTok прекратил работу в США, в приложении обратились к Трампу

В субботу, 18 января, в США прекратило работу приложение TikTok – это произошло менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, передает "Европейская правда".

Посетители приложения получили сообщение: "К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok".

Фото: CNN

Приложение также исчезло из магазинов Apple App Store и Google Play. Другие приложения, принадлежащие материнской компании TikTok, ByteDance, в том числе CapCut, также показали подобное сообщение в субботу вечером.

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Блокировка произошла после того, как в пятницу, 17 января, Верховный суд поддержал запрет, который был принят Конгрессом и подписан президентом Джо Байденом в апреле.

Закон запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент для платформы социальных медиа, принадлежащей Китаю, если она не продается покупателю из США или одному из их союзников.

В то же время компания предположила, что она может вернуться вскоре – возможно, уже в понедельник, 20 января.

"Нам повезло, что президент Трамп отметил, что он будет работать с нами над решением о восстановлении TikTok, как только вступит в должность", – говорится в сообщении компании для пользователей, которые открыли приложение.

В тот же день избранный американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что "скорее всего" отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность 20 января. Он отметил, что еще не принял окончательного решения.

"Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней – это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть. Это очень большая ситуация. Если я решу это сделать, я, вероятно, объявлю об этом в понедельник", – сказал он.

Сам Трамп более благосклонно относится к TikTok и недавно говорил, что не видит причин отказываться от платформы, похваставшись своими показателями охвата.

Майк Уолц, номинированный им на должность советника по нацбезопасности, заявил, что избранный президент "найдет способ"оставить TikTok доступным в США.