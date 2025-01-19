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ЗМІ: Посол Німеччини у Вашингтоні вважає, що Трамп планує концентрувати владу

Новини — Неділя, 19 січня 2025, 13:50 — Уляна Кричковська

Посол Німеччини у США попередив офіційний Берлін, що адміністрація новообраного американського президента Дональда Трампа має плани позбавити американські правоохоронні органи, а також ЗМІ їхньої незалежності та сконцентрувати максимальну владу в руках президента.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на конфіденційний документ, отриманий у своє розпорядження, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, у документі, датованому 14 січня й підписаному послом Андреасом Міхаелісом, описуються плани Трампа на його другий термін у Білому домі як програма "максимального розладу", що призведе до "визначення нового конституційного порядку – максимальної концентрації влади в руках президента".

Також у документі йдеться про те, що "основні демократичні принципи та механізм стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та ЗМІ будуть позбавлені незалежності та використані як політичний важіль, а великі технологічні корпорації (Big Tech) отримають повноваження сумісного управління".

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У перехідній команді Трампа не прокоментували оцінку посла.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що американські виборці обрали Трампа на демократичних виборах, і німецька влада "тісно співпрацюватиме з новою адміністрацією США в інтересах Німеччини і Європи".

Зазначимо, кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц бачить в президентстві Трампа можливість для Європи.

Натомість міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина стане головною європейською мішенню торговельних тарифів Трампа, як тільки він вступить на посаду.

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Німеччина США Трамп
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