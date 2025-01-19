СМИ: Посол Германии в Вашингтоне считает, что Трамп планирует концентрировать власть

Посол Германии в США предупредил официальный Берлин, что администрация новоизбранного американского президента Дональда Трампа имеет планы лишить американские правоохранительные органы, а также СМИ их независимости и сконцентрировать максимальную власть в руках президента.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ, полученный в свое распоряжение, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, в документе, датированном 14 января и подписанном послом Андреасом Михаэлисом, описываются планы Трампа на его второй срок в Белом доме как программа "максимального расстройства", что приведет к "определению нового конституционного порядка – максимальной концентрации власти в руках президента".

Также в документе говорится о том, что "основные демократические принципы и механизм сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ будут лишены независимости и использованы как политический рычаг, а крупные технологические корпорации (Big Tech) получат полномочия совместного управления".

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В переходной команде Трампа не прокомментировали оценку посла.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что американские избиратели выбрали Трампа на демократических выборах, и немецкие власти "будут тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы".

Отметим, кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц видит в президентстве Трампа возможность для Европы.

Зато министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Германия станет главной европейской мишенью торговых тарифов Трампа, как только он вступит в должность.