Лідер німецької опозиції бачить у Трампі можливість для Європи

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц бачить в президентстві Дональда Трампа можливість для Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

На думку Мерца, Трамп робить те, що говорить і це робить його передбачуваним.

"Я вважаю, що Дональд Трамп дуже передбачуваний", – заявив голова ХДС у суботу після зустрічі з главами урядів та партійними лідерами консервативних європейських партій сім'ї Європейської народної партії.

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"Він робить те, що говорить. У цьому відношенні, я вважаю, що ми можемо підготуватися до того, що в найближчі тижні і місяці буде набагато більше ясності", – додав Мерц.

Наразі він оцінює ситуацію як таку, що Трамп прискорює процес в Європі, який мав би розпочатися в будь-якому випадку. "У цьому відношенні це також можливість для нас зробити правильну річ", – сказав Мерц, маючи на увазі посилення готовності європейців до самозахисту.

Це означає не просто більше грошей на озброєння, а набагато ефективніше їх використання. Спрощення та раціоналізація військового розвитку та закупівель оборонних товарів є необхідними, йдеться в заяві ЄНП. Мерц також згадав про економію від масштабу і зниження цін, якщо уряди країн ЄС, наприклад, спільно закуповуватимуть зброю у США.

"Немає причин дивитися на Вашингтон з острахом", – сказав Мерц.

Новообраний американський президент Дональд Трамп раніше підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.