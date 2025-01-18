Німецький міністр: Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС

Німеччина стане головною європейською мішенню торговельних тарифів президента США Дональда Трампа, як тільки він вступить на посаду.

Про це заявив у суботу міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Попередження Габека, який є провідним кандидатом від партії "Зелених" на виборах в Німеччині 23 лютого, прозвучало в той же день, що і дещо більш позитивна заява його правоцентристського опонента Фрідріха Мерца, який назвав Трампа "дуже передбачуваним".

Виступаючи на передвиборчому мітингу "Зелених" у Мюнхені, Габек заявив, що країна ЄС "з найбільшим торговельним профіцитом [зі США] – це Німеччина, і це є скалкою в оці Дональда Трампа".

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Хоча Трамп може запровадити каральні торговельні заходи лише проти всього ЄС, "ви можете бути майже впевнені, що тарифи, які він, можливо, захоче запровадити, будуть спрямовані таким чином, що вони особливо вдарять по німецькій економіці", стверджує Габек.

У минулому Трамп виливав свою лють на Європейський Союз за те, що той не купує достатньо американських автомобілів або сільськогосподарської продукції, і, як кажуть, був "одержимий" кількістю німецьких автомобілів на вулицях Мангеттена.

Габек заявив, що ЄС готовий "дати відсіч" американським тарифам, але стверджує, що Німеччина повинна робити більше для зміцнення Європи. "Незалежно від того, що наступний німецький уряд хоче робити, він повинен робити це по-європейськи", – сказав він.

Як повідомлялося, під час 45-хвилинної розмови між прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і обраним президентом США Дональдом Трампом останній не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.