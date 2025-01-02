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У Грузії з нового року заробітні плати депутатів подвоїлися, прем’єра – потроїлася

Новини — Четвер, 2 січня 2025, 12:13 — Марія Ємець

З 2025 року депутати парламенту Грузії будуть отримувати майже удвічі більшу заробітну плату, а заробітна плата прем’єр-міністра зросте більш як утричі.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

З січня 2025 року місячна заробітна плата звичайного депутата зросла з 4624 ларі до 8250 ларі (приблизно 3000 доларів). Заробітна плата спікера парламенту зросла з 6260 до 10 тисяч ларі (біля 3,6 тисяч доларів). Голови фракцій і комітетів будуть отримувати 9 тисяч ларі (приблизно 3,3 тисячі доларів) замість 5540. 

Річна заробітна плата прем’єр-міністра країни у 2025 році складатиме 159 тисяч ларі (56,8 тисяч доларів, відповідно близько 4700 доларів на місяць), тоді як перед цим становила 41 тисячу ларі. 

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Річні заробітні плати міністрів зростуть з 23-29 тисяч доларів до близько 48 тисяч. 

Зміни, що започаткували підвищення заробітних плат посадовців, ухвалили на початку 2024 року. Прем’єр Іраклій Кобахідзе аргументував тим, що вищі заробітні плати є запобіжником від корупції.

Нагадаємо, в Італії після хвилі обурення відмовились від підвищення зарплат безпартійним міністрам.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наприкінці року розкрив розмір зарплати, яку отримує на посаді.

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Грузія
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