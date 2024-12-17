В Італії відмовились від підвищення зарплат безпартійним міністрам після обурення

Уряд Італії після обурення громадськості відкликав пропозицію, яка передбачала суттєве підвищення зарплат міністрам, що не мають депутатських мандатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відкликана пропозиція передбачала підвищення зарплат безпартійних міністрів приблизно на 7000 євро на місяць. Це мало б зрівняти їхню зарплату із зарплатою міністрів, які отримують додаткову платню як депутати.

Пропозиція стосувалася б майже десятка міністрів уряду Італії, зокрема глави МВС Маттео П'янтедозі та Міністерства культури Алессандро Джулі.

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Підвищення зарплат викликало обурення опозиції, яка нагадала про скорочення фінансування охорони здоров'я та пенсій у бюджеті.

"Однією рукою вони підвищують зарплати міністрам, а іншою блокують мінімальну зарплату. Нехай не кажуть, що цей уряд не вміє вибирати пріоритети", – заявила лідерка лівоцентристської Демократичної партії Еллі Шляйн.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав уряд відкликати пропозицію, щоб "уникнути непотрібних суперечок".

Після цього до бюджету Італії на 2025 рік внесли іншу поправку, яка передбачає лише відшкодування міністрам витрат на проїзд зі спеціального фонду в розмірі 500 тисяч євро.

Нагадаємо, у 2025 році зростуть зарплати президента Латвії, а також членів уряду, депутатів Сейму і самоврядувань країни.

Уряд Словаччини на початку року схвалив постанову про підвищення заробітних плат, незважаючи на те, що вони мали б бути заморожені через зростання державного боргу.