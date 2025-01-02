В Грузии с нового года заработные платы депутатов удвоились, премьера – утроились

С 2025 года депутаты парламента Грузии будут получать почти вдвое большую заработную плату, а заработная плата премьер-министра вырастет более чем втрое.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

С января 2025 года месячная заработная плата обычного депутата выросла с 4624 лари до 8250 лари (примерно 3000 долларов). Заработная плата спикера парламента выросла с 6260 до 10 тысяч лари (около 3,6 тысяч долларов). Председатели фракций и комитетов будут получать 9 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) вместо 5540.

Годовая заработная плата премьер-министра страны в 2025 году составит 159 тысяч лари (56,8 тысяч долларов, соответственно около 4700 долларов в месяц), тогда как перед этим составляла 41 тысячу лари.

Реклама:

Годовые заработные платы министров вырастут с 23-29 тысяч долларов до около 48 тысяч.

Изменения, которые запустили повышение заработных плат чиновников, приняли в начале 2024 года. Премьер Ираклий Кобахидзе аргументировал тем, что высокие заработные платы являются предохранителем от коррупции.

Напомним, в Италии после волны возмущения отказались от повышения зарплат беспартийным министрам.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в конце года раскрыл размер зарплаты, которую получает в должности.