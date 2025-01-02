У Литві починається призов на обовʼязкову службу до армії

У Литві в четвер, 2 січня, стартував призов на постійну обов'язкову початкову військову службу після ухвалених минулого року реформ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Збройні сили Литви планують до 31 грудня призвати на обов'язкову службу понад 3800 молодих людей. Додатково 210 студентів вищих шкіл або випускників зможуть пройти службу, беручи участь у підготовці молодших офіцерських командирів.

Список призовників складуть у Міністерстві оборони Литви наступного тижня за допомогою комп'ютерної програми в присутності незалежних, спеціально відібраних спостерігачів.

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До списку призовників у Литві занесли всіх молодих людей, які мають виконати свій конституційний обов'язок, зокрема тих, хто раніше подав заявки на добровільну службу – водночас останні зможуть обирати час і місце служби та зможуть претендувати на вищі накопичувальні виплати.

У литовських Збройних силах уточнили, що студенти не будуть внесені до списку призовників.

Вони, однак, мають право призупинити навчання і пройти службу за призовом, пройти підготовку молодших офіцерських командирів упродовж трьох років після завершення навчання або пройти добровільну непостійну військову службу в Добровольчих силах охорони краю.

Призов у Литві відбувається після ухваленої влітку 2024 року реформи, згідно з якою йому підлягають юнаки віком від 18 до 22 років.

Минулого року в країні відзначили зростання кількості молодих людей, які прагнуть пройти добровільну службу.