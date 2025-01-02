В Литве начинается призыв на обязательную службу в армию

В Литве в четверг, 2 января, стартовал призыв на постоянную обязательную начальную военную службу после принятых в прошлом году реформ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Вооруженные силы Литвы планируют до 31 декабря призвать на обязательную службу более 3800 молодых людей. Дополнительно 210 студентов высших школ или выпускников смогут пройти службу, участвуя в подготовке младших офицерских командиров.

Список призывников составят в Министерстве обороны Литвы на следующей неделе с помощью компьютерной программы в присутствии независимых, специально отобранных наблюдателей.

Реклама:

В список призывников в Литве занесли всех молодых людей, которые должны выполнить свой конституционный долг, в том числе тех, кто ранее подал заявки на добровольную службу – при этом последние смогут выбирать время и место службы и смогут претендовать на более высокие накопительные выплаты.

В литовских Вооруженных силах уточнили, что студенты не будут внесены в список призывников.

Они, однако, имеют право приостановить обучение и пройти службу по призыву, пройти подготовку младших офицерских командиров в течение трех лет после завершения обучения или пройти добровольную непостоянную военную службу в Добровольческих силах охраны края.

Призыв в Литве происходит после принятой летом 2024 года реформы, согласно которой ему подлежат юноши в возрасте от 18 до 22 лет.

В прошлом году в стране отметили рост количества молодых людей, стремящихся пройти добровольную службу.