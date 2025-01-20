"Президент" Грузії безпрецедентно помилував сотні ув'язнених

Призначений партією влади "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі підписав акт про помилування одразу сотень ув’язнених, що називають безпрецедентною подією.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Кавелашвілі з нагоди Водохреща, яке у Грузії продовжують відзначати за старим стилем, підписав указ про помилування 613 засуджених, пояснивши це "гуманізмом" та "державними інтересами".

За якими статтями були засуджені помилувані особи, не повідомляють.

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Як зазначають, у Грузії президенти нерідко підписували акти про помилування до церковних свят, проте така кількість помилуваних за один раз є безпрецедентною.

Перед парламентськими виборами у жовтні "Грузинська мрія" схвалила закон про амністію, за яким вийшли на волю близько тисячі осіб і ще кільком тисячам скоротили термін.

За офіційними даними, станом на 1 грудня 2024 року у пенітенціарних закладах Грузії перебували майже 9400 осіб, в’язниці були заповнені на 76%.

Нагадаємо, грузинський експрезидент Михеїл Саакашвілі закликав прозахідну президентку Саломе Зурабішвілі помилувати його, але цього так і не сталося.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга не став називати президентом Грузії Михеїла Кавелашвілі і пояснив, що у цьому питанні Україна приєднається до позиції ЄС.