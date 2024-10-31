Саакашвілі просить президентку Грузії помилувати його

Грузинський експрезидент Міхеїл Саакашвілі на тлі загострення політичної кризи після парламентських виборів в Грузії закликав чинну президентку Саломе Зурабішвілі помилувати його.

Про це Саакашвілі написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

У своєму пості він заявив, що висловлює "повну солідарність" із Саломе Зурабішвілі та вітає те, що вона не пішла на провокацію і не погодилася на запит "російської прокуратури", маючи на увазі її відмову надати свідчення прокуратурі у справі про порушення на парламентських виборах.

"Я зауважив, що пані Саломе також не пропустила погрозу Медведєва. Але вимагає справедливості і те, що в результаті саме таких вказівок з Москви я сиджу у в'язниці вже понад три роки за сфабрикованим звинуваченням", – написав Саакашвілі.

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Він додав, що не хоче, аби Зурабішвілі несла історичну відповідальність за це незаконне ув’язнення. Президентка, за його словами,"може усунути цю несправедливість".

В лютому 2023 року Зурабішвілі заявляла, що навіть з її помилуванням Саакашвілі не звільнять з ув'язнення, оскільки він обвинувачений у кількох справах.

У квітні 2022 році Зурабішвілі стверджувала, що не планує його помилувати, щоб не поглиблювати поляризацію суспільства.

У 2021 році Зурабішвілі казала, що Саакашвілі не відповідає жодному критерію політичного в’язня, він добровільно і нелегально прибув до країни з метою дестабілізації.

Експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.