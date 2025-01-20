"Президент" Грузии беспрецедентно помиловал сотни заключенных

Назначенный партией власти "президент" Грузии Михеил Кавелашвили подписал акт о помиловании сразу сотен заключенных, что называют беспрецедентным событием.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Кавелашвили по случаю Крещения, которое в Грузии продолжают отмечать по старому стилю, подписал указ о помиловании 613 осужденных, объяснив это "гуманизмом" и "государственными интересами".

По каким статьям были осуждены помилованные лица, не сообщается.

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Как отмечают, в Грузии президенты нередко подписывали акты о помиловании к церковным праздникам, однако такое количество помилованных за один раз является беспрецедентным.

Перед парламентскими выборами в октябре "Грузинская мечта" приняла закон об амнистии, по которому вышли на свободу около тысячи человек и еще нескольким тысячам сократили срок.

По официальным данным, по состоянию на 1 декабря 2024 года в пенитенциарных учреждениях Грузии находились почти 9400 человек, тюрьмы были заполнены на 76%.

Напомним, грузинский экс-президент Михеил Саакашвили призвал прозападного президента Саломе Зурабишвили помиловать его, но этого так и не произошло.

Министр иностранных дел Андрей Сибига не стал называть президентом Грузии Михеила Кавелашвили и объяснил, что в этом вопросе Украина присоединится к позиции ЕС.