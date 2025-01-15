Сибіга прокоментував, чи буде Україна визнавати "президента" Грузії Кавелашвілі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга не став називати президентом Грузії Михеїла Кавелашвілі і пояснив, що у цьому питанні Україна приєднається до позиції ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, кого офіційний Київ вважає президентом Грузії, Сибіга відповів словами про те, що Україна підтримує грузинський народ і визнає держави, а не лідерів.

"Ми засуджуємо рішення щодо призупинення євроінтеграції, ми засуджуємо численні порушення під час парламентських виборів, ми засуджуємо непропорційні репресії грузинської влади щодо своїх же громадян. Ми уважно вивчили звіт ОБСЄ, який чітко вказує на ці численні порушення. Головна його рекомендація – провести нові вибори, щоб усунути першопричину проблем. Підкреслю: жодна країна, а особливо Росія, не має права вето щодо геополітичного вибору народу, щодо участі країни у міжнародних союзах і альянсах", – зазначив Андрій Сибіга.

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Він нагадав про санкції, які Україна серед перших запровадила проти посадовців, причетних до порушень прав грузинських громадян.

"Утвердження демократичних цінностей, захист прав людини, дотримання стандартів – це для нас, як для держави, що пройшла свої майдани, – не порожні слова.

Тому я не вірю в будь-які успішні уряди та не вірю у моделі влади, які побудовані всупереч волі народу. І ми також переконані, що вибір грузинського народу – це євроатлантичне прагнення Грузії", – зазначив Сибіга.

Після того його запитали, чи варто розраховувати на такий самий підхід України до Кавелашвілі, як і до Александра Лукашенка, якого МЗС у заявах не називає президентом.

"Запевняю, що ми дуже уважно прочитали статтю на "Європейській правді" з цього приводу. Можу лише додати, що наш підхід буде побудований на підході Європейського Союзу. Ми, як держава, яка прагне набути повноправного членства в ЄС, зобов'язані приєднуватись до політичних оцінок і заяв Євросоюзу", – сказав міністр закордонних справ.

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