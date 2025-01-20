Прем'єр Румунії запросив Нетаньягу в Бухарест попри ордер МКС на арешт

Румунія може проігнорувати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю, 19 січня, прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив у соцмережі Х, що Румунія та Ізраїль працюють над підготовкою спільного засідання урядів, на яке Чолаку запросив Нетаньгу.

"Румунію та Ізраїль пов'язують відносини стратегічної важливості, а солідарність є частиною наших зв'язків. Ми продовжимо наші спільні зусилля з просування миру і безпеки та реалізації різних економічних і безпекових проєктів, про які я домовився з прем'єр-міністром Нетаньягу", – написав Чолаку.

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У своєму дописі він не згадав про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу за злочини, скоєні в Газі. Румунія є однією зі 125 країн, що підписали Римський статут Міжнародного кримінального суду, тому зобов’язана арештувати Нетаньягу, якщо він опиниться на території держави.

Румунія має хороші відносини з Ізраїлем, і під час холодної війни вона була єдиною комуністичною країною, яка не розірвала дипломатичні зв'язки з ним. У квітні 2018 року Румунія оголосила, що перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалиму.

17 жовтня 2023 року Чолаку, під час свого попереднього мандату на посаді прем'єра, став першим іноземним лідером, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАС на Ізраїль.

У Міжнародному кримінальному суді раніше заявили, що покладаються на держави-члени у забезпеченні виконання своїх рішень.

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