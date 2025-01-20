Премьер Румынии пригласил Нетаньяху в Бухарест, несмотря на ордер МУС на арест

Румыния может проигнорировать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье, 19 января, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил в соцсети Х, что Румыния и Израиль работают над подготовкой совместного заседания правительств, на которое Чолаку пригласил Нетаньяху.

"Румынию и Израиль связывают отношения стратегической важности, а солидарность является частью наших связей. Мы продолжим наши совместные усилия по продвижению мира и безопасности и реализации различных проектов в сферах экономики и безопасности, о которых я договорился с премьер-министром Нетаньяху", – написал Чолаку.

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В своей заметке он не упомянул о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за преступления, совершенные в Газе. Румыния является одной из 125 стран, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, поэтому обязана арестовать Нетаньяху, если он окажется на территории государства.

Румыния имеет хорошие отношения с Израилем, и во время холодной войны она была единственной коммунистической страной, которая не разорвала дипломатические связи с ним. В апреле 2018 года Румыния объявила, что перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.

17 октября 2023 года Чолаку, во время своего предыдущего мандата на посту премьера, стал первым иностранным лидером, посетившим Израиль после атаки ХАМАС на Израиль.

В Международном уголовном суде ранее заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.

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