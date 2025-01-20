Лідер опозиції Словаччини спростував, що говорив про "словацькі війська в Україні"

Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка спростував заяви премʼєра країни Роберта Фіцо, що він нібито обговорював відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським.

Про це Шимечка сказав в інтервʼю редактору "Європейської правди" Юрію Панченку.

Очільника "Прогресивної Словаччини" попросили прокоментувати заяви Фіцо про те, що він нібито домовлявся про відправлення словацьких військ в Україну під час візиту 17 січня.

"Роберт Фіцо вкотре бреше. На зустрічі з президентом Зеленським ця тема не обговорювалася. Це брехня", – наголосив Шимечка.

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Він додав, що під час переговорів почув про готовність української сторони до діалогу з питань енергетики.

"Вирішення нинішніх проблем, як я бачу, полягає в тому, що спочатку ми маємо повернутися до нормального діалогу. А потім побачимо, куди це нас приведе", – підкреслив Шимечка.

Нагадаємо, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо також назвав нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва "жестом підлабузництва".

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