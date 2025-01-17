Фіцо поскаржився Шольцу, що запропонував Зеленському ще одну зустріч, а він мовчить

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо у пʼятницю, 17 січня, поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, якому поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Фіцо написав у Facebook.

Фіцо заявив Шольцу, що словацька сторона "вже кілька днів" пропонує президенту Володимиру Зеленському провести спільну зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі ввечері у вівторок, 21 січня.

"Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський ще не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч у Давосі може розкрити майбутнє словацько-українських відносин", – сподівається словацький премʼєр.

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Принагідно Фіцо розкритикував візит до Києва представників опозиції Словаччини, які, за його словами, "сліпо і некритично стають на бік української сторони і віддають перевагу українським інтересам перед словацькими".

"Представники "Прогресивної Словаччини" якось забули додати у своїх заявах з Києва, що вони пообіцяли президенту Зеленському, що в разі захоплення державної влади вони підтримають членство України в НАТО і присутність словацьких військ на українській території як частини західних збройних сил, спрямованих проти Росії", – нафантазував Фіцо.

Заява словацького премʼєра пролунала на тлі гострої кризи у відносинах Києва та Братислави після рішення України припинити транзит російського газу через свою територію з початку 2025 року.

Нагадаємо, словацькі прозахідні опозиційні партії також хочуть найближчим часом ініціювати вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

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