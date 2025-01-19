Фіцо звинуватив опозицію у "підлабузництві" перед Зеленським

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо прокоментував нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва та назвав це "жестом підлабузництва".

Про це він заявив у своєму зверненні, передає словацьке видання Pravda, пише "Європейська правда".

У своєму зверненні Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту. Словацький прем’єр наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

За словами Фіцо, словацькі депутати, що приїздили до Києва 17 січня, "цілували перстень Зеленському" та буцімто обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади.

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Також, за його словами, вони начебто обіцяли, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ в Україну.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти РФ", – заявив він.

Він наголосив, що планує "відповісти" на припинення транзиту російського газу через Україну та пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для Києва.

"Роберт Фіцо – словацький прем'єр-міністр, а не український слуга", – додав він.

Водночас Фіцо виступив на захист свого однопартійця, віце-спікера парламенту Тібора Гашпара, який допустив можливість виходу Словаччини з ЄС.

"Я абсолютно згоден з ним, що Словаччина повинна підготуватися до всіх можливих кризових ситуацій, в які може потрапити ЄС за дуже короткий проміжок часу", – підсумував він.

Нагадаємо, Гашпар разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко нещодавно здійснив кількаденну поїздку до Росії.

Після цього стало відомо, що до Києва прибула делегація опозиційних політиків Словаччини з метою підтримати дружні взаємини з Україною на тлі гострого конфлікту між Києвом та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Того ж дня Зеленський прийняв лідера найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечку.

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