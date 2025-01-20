Лидер оппозиции Словакии опроверг, что говорил о "словацких войсках в Украине"

Лидер крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка опроверг заявления премьера страны Роберта Фицо, что он якобы обсуждал отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским.

Об этом Шимечка сказал в интервью редактору "Европейской правды" Юрию Панченко.

Главу "Прогрессивной Словакии" попросили прокомментировать заявления Фицо о том, что он якобы договаривался об отправке словацких войск в Украину во время визита 17 января.

"Роберт Фицо в очередной раз врет. На встрече с президентом Зеленским эта тема не обсуждалась. Это ложь", – подчеркнул Шимечка.

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Он добавил, что во время переговоров услышал о готовности украинской стороны к диалогу по вопросам энергетики.

"Решение нынешних проблем, как я вижу, заключается в том, что сначала мы должны вернуться к нормальному диалогу. А потом увидим, куда это нас приведет", – подчеркнул Шимечка.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо также назвал недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев "жестом подхалимства".

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