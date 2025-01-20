Президент Латвії попередив про "серйозні дилеми", які постануть після інавгурації Трампа

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що після вступу Дональда Трампа на посаду доведеться вирішувати "серйозні дилеми".

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, досі співпраця зі Сполученими Штатами була дуже хорошою і стабільною, незалежно від того, представник якої партії був у Білому домі. Рінкевичс упевнений, що ця співпраця продовжиться.

Водночас попереду дуже серйозна робота над багатьма питаннями, попередив він.

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Наприклад, очікується, що США вийдуть із Паризької угоди щодо клімату, а без них багато цілей угоди не буде досягнуто.

"Передбачаються і можливі тарифи для економіки Європейського союзу, які торкнуться і нас", – сказав президент Латвії.

Він також попередив, що стоятиме питання про витрати на оборону. На його думку, Латвії слід подумати про виділення на оборону 4% від ВВП.

"Я, звичайно, бачу, що наші нинішні потреби, принаймні, як мені повідомили, перевищують 4% ВВП", – сказав Рінкевичс.

Він також визнав, що Латвія могла б бути ближчою до 5%, а також додав, що уряд працює над цим питанням. Водночас його непокоїть, що не всі європейські союзники бачать це саме так.

Рінкевичс резюмував, що цей рік буде доволі невизначеним і неспокійним.

"Латвійській дипломатії та політикам як у Балтії, так і в Європі доведеться докласти чимало зусиль, щоб побудувати розумні відносини. Але багато що зміниться", – додав він.

Раніше французький прем'єр Франсуа Байру попередив, що Франція та Європа повинні протистояти Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

А німецький канцлер Олаф Шольц наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи напередодні інавгурації Дональда Трампа.