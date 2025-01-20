Шольц перед інавгурацією Трампа каже, що зв'язки зі США "життєво важливі"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок наголосив на важливості трансатлантичних відносин і самостійності Європи напередодні інавгурації Дональда Трампа як президента США.

Про це очільник німецького уряду сказав в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, "трансатлантичні відносини життєво важливі для Німеччини і Європи".

Берлін потребує "стабільних відносин" із Вашингтоном, додав він.

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Крім того, канцлер наголосив на ролі США в розвитку демократії в Західній Німеччині та ролі НАТО як гаранта безпеки Німеччини.

"Саме тому нам потрібні стабільні відносини зі США", – сказав він.

Шольц розповів, що в нього було дві телефонні розмови з Трампом. Він назвав їх "дуже дружніми і хорошими".

Він також наголосив на стратегічних перевагах Європи, заявивши, що "як спільнота більш ніж 400 мільйонів європейців" регіон має економічну міць і може "спиратися на нашу власну силу".

Раніше французький прем'єр Франсуа Байру попередив, що Франція та Європа повинні протистояти Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

Низка європейських країн вже висловлювали занепокоєння щодо президентства Трампа. Зокрема в уряді Німеччини очікують, що саме ФРН стане головною європейською "мішенню" торговельних тарифів Трампа.

А в уряді Британії побоюються, що у разі рішення обраного президента США підвищити тарифи для європейського експорту Лондону доведеться урізати оборонний бюджет.