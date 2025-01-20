Президент Латвии предупредил о "серьезных дилеммах", которые возникнут после инаугурации Трампа

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что после вступления Дональда Трампа в должность придется решать "серьезные дилеммы".

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, до сих пор сотрудничество с Соединенными Штатами было очень хорошим и стабильным, независимо от того, представитель какой партии был в Белом доме. Ринкевичс уверен, что это сотрудничество продолжится.

В то же время впереди очень серьезная работа над многими вопросами, предупредил он.

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Например, ожидается, что США выйдут из Парижского соглашения по климату, а без них многие цели соглашения не будут достигнуты.

"Предполагаются и возможные тарифы для экономики Европейского союза, которые коснутся и нас", – сказал президент Латвии.

Он также предупредил, что будет стоять вопрос о расходах на оборону. По его мнению, Латвии следует подумать о выделении на оборону 4% от ВВП.

"Я, конечно, вижу, что наши нынешние потребности, по крайней мере, как мне сообщили, превышают 4% ВВП", – сказал Ринкевичс.

Он также признал, что Латвия могла бы быть ближе к 5%, а также добавил, что правительство работает над этим вопросом. В то же время его беспокоит, что не все европейские союзники видят это именно так.

Ринкевичс резюмировал, что этот год будет довольно неопределенным и неспокойным.

"Латвийской дипломатии и политикам как в Балтии, так и в Европе придется приложить немало усилий, чтобы построить разумные отношения. Но многое изменится", – добавил он.

Ранее французский премьер Франсуа Байру предупредил, что Франция и Европа должны противостоять Трампу и его политике, иначе они будут "раздавлены".

А немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул важность трансатлантических отношений и самостоятельности Европы накануне инаугурации Дональда Трампа.