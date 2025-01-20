Прем'єр Франції вважає, що Європа ризикує бути розчавленою політикою Трампа

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив у понеділок, 20 січня, що Франція та Європа повинні протистояти новообраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

Про це він сказав виступаючи перед журналістами у місті По, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Байру заявив, що США "вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики через долар, через свою промислову політику, через те, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження".

"І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста – над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані", – заявив він.

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Французький прем’єр наголосив, що те, як країна буде реагувати – це рішення, яке лежить виключно на французькому народі і на Європі, "тому що очевидно, що без Європи ми нічого не зможемо зробити".

Як відомо, інавгурація Трампа пройде у Вашингтоні 20 січня. Республіканець вже заявив, що планує підписати "рекордну" кількість указів, коли вступить на посаду.

Низка європейських країн вже висловлювали занепокоєння щодо президентства Трампа. Зокрема в уряді Німеччини очікують, що саме ФРН стане головною європейською "мішенню" торговельних тарифів Трампа.

А в уряді Британії побоюються, що у разі рішення обраного президента США підвищити тарифи для європейського експорту Лондону доведеться урізати оборонний бюджет.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".