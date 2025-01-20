Трамп утримався від тарифів проти Китаю в перший день президентства

Президент США Дональд Трамп вирішив не запроваджувати тарифи проти Китаю у перший день на посаді, натомість доручивши своїй адміністрації дослідити, наскільки справедливою є торгівля з іншими державами.

Про це йдеться в документах Білого дому, з якими ознайомилось агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

В інформаційному бюлетені адміністрації Трампа йдеться про те, що вона прагне "обернути навспак руйнівний вплив глобалістської торговельної політики за принципом "Америка на останньому місці".

У документі також міститься заклик до ключових федеральних відомств США протидіяти валютним маніпуляціям з боку інших країн, пише Bloomberg.

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"Цей крок підкреслює відданість адміністрації зменшенню залежності від іноземних держав у критично важливих ланцюгах поставок і пожвавленню промислової бази США", – йдеться в інформаційному бюлетені.

Рішення не запроваджувати одразу тарифи на продукцію з Китаю відображає прагнення Трампа укласти ще одну торговельну угоду з Пекіном, заявило Bloomberg поінформоване джерело.

Водночас інші співрозмовники агентства застерігають, що Трамп швидко змінює свою думку і може знову вирішити повернутись до попередніх планів щодо Китаю.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.

В інавгураційній промові новий президент США анонсував, що буде "обкладати митами і податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян", а також створить для цього Службу зовнішніх доходів.