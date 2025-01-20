Трамп воздержался от тарифов против Китая в первый день президентства

Президент США Дональд Трамп решил не вводить тарифы против Китая в первый день на посту, зато поручив своей администрации исследовать, насколько справедливой является торговля с другими государствами.

Об этом говорится в документах Белого дома, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В информационном бюллетене администрации Трампа говорится о том, что она стремится "обратить вспять разрушительное влияние глобалистской торговой политики по принципу „Америка на последнем месте".

В документе также содержится призыв к ключевым федеральным ведомствам США противодействовать валютным манипуляциям со стороны других стран, пишет Bloomberg.

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"Этот шаг подчеркивает приверженность администрации уменьшению зависимости от иностранных государств в критически важных цепочках поставок и оживлению промышленной базы США", – говорится в информационном бюллетене.

Решение не вводить сразу тарифы на продукцию из Китая отражает стремление Трампа заключить еще одно торговое соглашение с Пекином, заявил Bloomberg информированный источник.

В то же время другие собеседники агентства предостерегают, что Трамп быстро меняет свое мнение и может снова решить вернуться к предыдущим планам по Китаю.

Напомним, во время предвыборной кампанииТрамп обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.

В инаугурационной речи новый президент США анонсировал, что будет "облагать пошлинами и налогами иностранные страны, чтобы обогащать наших граждан", а также создаст для этого Службу внешних доходов.