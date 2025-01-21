Трамп розповів у Білому домі, як Путін руйнує Росію, не завершуючи війну

Дональд Трамп у перший день свого другого терміну на посаді президента США заявив, що президент України готовий укласти угоду та відзначив, що Росія зіштовхнулась з великими проблемами, які мали би спонукати Владіміра Путіна до перемовин.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав увечері інавгураційного дня, прибувши у Білий дім, його слова наводить "Голос Америки".

Трамп відповідав на питання журналістів щодо російської війни в Україні. Президент США заявив, що "Зеленський хоче укласти домовленість". Він висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує Росію, не укладаючи угоду".

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", – додав Дональд Трамп.

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"Він не може бути в захваті від того, що у нього не все так добре. Я маю на увазі, що він справляється, але більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно за тиждень, а тепер вона триває вже три роки, чи не так?", – наводить також слова Трампа AFP.

Коментуючи санкції проти Росії, Трамп заявив, що він надає перевагу митам над санкціями.

Він також сказав, що планує провести зустріч з Путіним, але не розкрив деталей щодо можливих строків такої зустрічі, зазначивши, що "це може відбутись досить швидко".

Трамп підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні і повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись".

Також він заявив, що США надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО. "НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%", – сказав Трамп, повторивши свою вимогу до країн Альянсу збільшити витрати на оборону. Стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, включно зі США.

У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.

Володимир Зеленський 20 січня наголосив, що політика Трампа "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і "домогтися довгострокового і справедливого миру".

Владімір Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України.