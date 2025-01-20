Путін у привітанні Трампу заявив про готовність до діалогу щодо війни проти України

Кремлівський правитель Владімір Путін, вітаючи Дональда Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України.

Заяву господаря Кремля наводить "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Путін сказав, що "відкритий для діалогу з новою адміністрацією США" щодо війни РФ проти України.

"Найважливіше тут – усунути першопричини кризи", – сказав він на нараді з постійними членами Радбезу РФ у понеділок.

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За його словами, врегулювання розв’язаної ним війни має передбачати "довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіоні".

Він також привітав Дональда Трампа із вступом на посаду американського президента, зазначивши, що готовий відновити прямі контакти із США.

Сам Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

За даними ЗМІ, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок лідеру Росії Владіміру Путіну найближчими днями після інавгурації.

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