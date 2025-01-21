Трамп рассказал в Белом доме, как Путин разрушает Россию, не завершая войну

Дональд Трамп в первый день своего второго срока на посту президента США заявил, что президент Украины готов заключить соглашение и отметил, что Россия столкнулась с большими проблемами, которые должны побудить Владимира Путина к переговорам.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал вечером инаугурационного дня, прибыв в Белый дом, его слова приводит "Голос Америки".

Трамп отвечал на вопросы журналистов относительно российской войны в Украине. Президент США заявил, что "Зеленский хочет заключить договоренность". Он выразил надежду, что Путин также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает Россию, не заключая соглашение".

"Думаю, Россия имеет большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить сделку", – добавил Дональд Трамп.

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"Он не может быть в восторге от того, что у него не все так хорошо. Я имею в виду, что он справляется, но большинство людей думали, что война закончится примерно за неделю, а теперь она длится уже три года, не так ли?", – приводит также слова Трампа AFP.

Комментируя санкции против России, Трамп заявил, что он предпочитает пошлины санкциям.

Он также сказал, что планирует провести встречу с Путиным, но не раскрыл деталей относительно возможных сроков такой встречи, отметив, что "это может произойти достаточно быстро".

Трамп подтвердил, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны России в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться".

Также он заявил, что США оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО. "НАТО должно платить больше. НАТО должно платить 5%", – сказал Трамп, повторив свое требование к странам Альянса увеличить расходы на оборону. Столько на оборону не тратит сейчас ни одна страна НАТО, включая США.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал стать миротворцем и объединителем.

Владимир Зеленский 20 января подчеркнул, что политика Трампа "мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и "добиться долгосрочного и справедливого мира".

Владимир Путин, поздравляя Трампа с вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.