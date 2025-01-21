Новий держсекретар США після свого призначення зробив перші заяви про Україну

Новий держсекретар США Марко Рубіо відразу після затвердження в Сенаті на посаду заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між Росією та Україною, але сказав журналістам, що кожній стороні доведеться поступитися чимось.

Його слова наводить CNN, пише "Європейська правда".

Рубіо сказав, що поступки є природною частиною вирішення будь-якого конфлікту.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно", – сказав Рубіо.

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"Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися", – додав він.

Рубіо не став конкретно говорити про те, якою має бути поступка з боку України.

"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, і про те, що ці переговори на такому рівні, з такими ставками, найкраще вести через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що країни-учасниці, як росіяни, так і українці, повинні будуть прийняти остаточні рішення про те, на що вони погодилися", – сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання, як скоро може розпочатись припинення вогню в Україні, Рубіо сказав, що це буде пріоритетом президента, "тож це станеться майже негайно". "Насправді, дещо з цього вже почалося. Можна було б сподіватися, що певна основа вже закладена, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і він має закінчитися", – сказав новий держсекретар США.

Даючи зрозуміти, що Росія є агресором у цій війні, Рубіо повторив, що війна "повинна закінчитися".

"Росія є агресором у цьому конфлікті, але ця війна повинна закінчитися. І в цьому, зрештою, полягає складність зовнішньої політики", – сказав він.

20 січня Сенат США одноголосно затвердив Рубіо на посаді державного секретаря президента Дональда Трампа.

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.