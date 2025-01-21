Новый госсекретарь США после своего назначения сделал первые заявления об Украине

Новый госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в Сенате на должность заявил, что не может назвать конкретные сроки окончания войны между Россией и Украиной, но сказал журналистам, что каждой стороне придется уступить что-то.

Его слова приводит CNN, пишет "Европейская правда".

Рубио сказал, что уступки являются естественной частью решения любого конфликта.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который продвигает мир и прекращает конфликты, и это также будет сложно", – сказал Рубио.

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"Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные рамки, кроме того, что каждый раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", – добавил он.

Рубио не стал конкретно говорить о том, какой должна быть уступка со стороны Украины.

"Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на таком уровне, с такими ставками, лучше всего вести через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что страны-участницы, как россияне, так и украинцы, должны будут принять окончательные решения о том, на что они согласились", – сказал Рубио.

Отвечая на вопрос, как скоро может начаться прекращение огня в Украине, Рубио сказал, что это будет приоритетом президента, "поэтому это произойдет почти немедленно". "На самом деле, кое-что из этого уже началось. Можно было бы надеяться, что определенная основа уже заложена, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и он должен закончиться", – сказал новый госсекретарь США.

Давая понять, что Россия является агрессором в этой войне, Рубио повторил, что война "должна закончиться".

"Россия является агрессором в этом конфликте, но эта война должна закончиться. И в этом, в конце концов, заключается сложность внешней политики", – сказал он.

20 января Сенат США единогласно утвердил Рубио в должности государственного секретаря президента Дональда Трампа.

Во время слушаний в Сенате для утверждения Рубио заявлял, что достижение соглашения о прекращении боевых действий потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.