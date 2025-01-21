Трамп скасував правило, що дозволяло трансгендерам служити в американській армії

Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, 20 січня, указ, який скасовує положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.

Про це з посиланням на Білий дім та Politico пише "Європейська правда".

Трамп, який під час своєї першої адміністрації запровадив заборону на службу трансгендерів в армії, скасував указ свого попередника – Джо Байдена, що дозволяв трансгендерним людям служити.

Хоча нової заборони ще не введено, скасування цього положення відкриває можливість для її впровадження в майбутньому.

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Американський президент оголосив, що уряд визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу.

Він також скасував програми різноманітності та інклюзії у всіх федеральних установах.

За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служили до 8 тисяч трансгендерних осіб.

Зазначимо, видання The Independent у листопаді писало, що Трамп підпише указ, яким звільнить трансгендерних військовослужбовців з армії, в перший же день свого перебування на посаді.

На початку листопада до Палати представників США обрали першу відкриту трансгендерну людину – демократку Сару Макбрайд.

А 23 грудня Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям", а також акцентував, що уряд Сполучених Штатів офіційно "визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу".