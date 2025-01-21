Трамп отменил правило, позволявшее трансгендерам служить в американской армии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 20 января, указ, отменяющий положение, которое позволяло трансгендерным военнослужащим служить в армии.
Об этом со ссылкой на Белый дом и Politico пишет "Европейская правда".
Трамп, который во время своей первой администрации ввел запрет на службу трансгендеров в армии, отменил указ своего предшественника – Джо Байдена, который позволял трансгендерным людям служить.
Хотя новый запрет еще не введен, отмена этого положения открывает возможность для его внедрения в будущем.
Американский президент объявил, что правительство будет признавать только два пола – мужской и женский.
Он также отменил программы разнообразия и инклюзии во всех федеральных учреждениях.
По данным Министерства обороны США, в 2019 году до введения первого запрета Трампа в армии служили до 8 тысяч трансгендерных лиц.
Отметим, издание The Independent в ноябре писало, что Трамп подпишет указ, которым уволит трансгендерных военнослужащих из армии, в первый же день своего пребывания в должности.
В начале ноября в Палату представителей США избрали первого открытого трансгендерного человека – демократа Сару Макбрайд.
А 23 декабря Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием", а также акцентировал, что правительство Соединенных Штатов официально "будет признавать только два пола – мужской и женский".