Трамп анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади з 1 лютого

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.

Про це він сказав, коли його запитали під час підписання указів про те, що він думає про тарифи щодо цих двох країн, цитує The Hill, пише "Європейська правда".

Як заявив Трамп, відповідаючи на запитання, він та його адміністрація думають про 25-відсоткові мита для Мексики і Канади, "тому що вони дозволяють величезній кількості людей в'їжджати і ввозити фентаніл".

"Я думаю, ми зробимо це 1 лютого", – додав він, коли його запитали про терміни.

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Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.

В інавгураційній промові новий президент США анонсував, що буде "обкладати митами і податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян", а також створить для цього Службу зовнішніх доходів.

Водночас він вирішив не запроваджувати тарифи проти Китаю у перший день на посаді, натомість доручивши своїй адміністрації дослідити, наскільки справедливою є торгівля з іншими державами.