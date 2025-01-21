Посол ЄС в США: Брюссель зосередиться на позитивних аспектах співпраці з Трампом

Посол Європейського Союзу в США Йовіта Нелюпшєне заявила, що Брюссель "намагатиметься зосередитися на позитивних речах" після того, як Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу президента.

Про це вона сказала в коментарі BNS, пише "Європейська правда".

За словами Нелюпшєне, є сфери, в яких ЄС і США можуть отримати взаємну вигоду від співпраці.

"Це енергетика – нам потрібно більше СПГ (скраплений природний газ), і всі країни пообіцяли збільшити витрати на оборону. Саме тут ми будемо шукати точки дотику", – проінформувала вона.

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Дипломатка підкреслила, що ЄС є найбільшим економічним партнером США.

"Ми є найбільшим торговельним партнером США, ми є найбільшим інвестором, і компанії ЄС присутні у всіх штатах США. Нам, безумовно, є про що поговорити", – впевнена Нелюпшєне.

Посол ЄС також повідомила, що зустрічалася з членами команди Трампа під час перехідного періоду, коли він готувався до вступу на посаду президента.

Однак дипломатка наголосила на важливості дочекатися фактичних рішень Трампа, перш ніж робити якісь висновки про його політику.

"Іноді ми приділяємо занадто багато уваги тому, що хтось каже, що знає, що думає президент. Давайте дочекаємося його заяв і дій", – підсумувала Нелюпшєне.

Як відомо, Трамп прагне активізувати розвиток американської енергетики, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично заблокувала буріння в більшості прибережних вод США.

Він також скасував заборону адміністрації Байдена на затвердження нових заводів з експорту СПГ.

Також Трамп раніше підтвердив, що вважає доцільним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

Після своєї інавгурації Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.