Посол ЕС в США: Брюссель сосредоточится на позитивных аспектах сотрудничества с Трампом

Посол Европейского Союза в США Йовита Нелюпшене заявила, что Брюссель "постарается сосредоточиться на позитивных вещах" после того, как Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу президента.

Об этом она сказала в комментарии BNS, пишет "Европейская правда".

По словам Нелюпшене, есть сферы, в которых ЕС и США могут получить взаимную выгоду от сотрудничества.

"Это энергетика – нам нужно больше СПГ (сжиженный природный газ), и все страны пообещали увеличить расходы на оборону. Именно здесь мы будем искать точки соприкосновения", – проинформировала она.

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Дипломат подчеркнула, что ЕС является крупнейшим экономическим партнером США.

"Мы являемся крупнейшим торговым партнером США, мы крупнейший инвестор, и компании ЕС присутствуют во всех штатах США. Нам, безусловно, есть о чем поговорить", – уверена Нелюпшене.

Посол ЕС также сообщила, что встречалась с членами команды Трампа во время переходного периода, когда он готовился к вступлению в должность президента.

Однако дипломат подчеркнула важность того, чтобы дождаться фактических решений Трампа, прежде чем делать какие-то выводы о его политике.

"Иногда мы уделяем слишком много внимания тому, что кто-то говорит, что знает, что думает президент. Давайте дождемся его заявлений и действий", – подытожила Нелюпшене.

Как известно, Трамп стремится активизировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, который фактически заблокировал бурение в большинстве прибрежных вод США.

Он также отменил запрет администрации Байдена на утверждение новых заводов по экспорту СПГ.

Также Трамп ранее подтвердил, что считает целесообразным для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

После своей инаугурации Трамп повторил призыв к Европейскому Союзу покупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать новых тарифов.