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Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: кількість загиблих зросла до 66

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Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 14:50 — Марія Ємець

Кількість підтверджених загиблих внаслідок великої пожежі на гірськолижному курорті у центральній Туреччині досягла 66 осіб.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, що терміново вилетів на місце події, повідомив у заявах для ЗМІ, що підтверджена кількість загиблих у пожежі зросла до 66, постраждала 51 людина. 

 
Mehmet Emin Gürbüz/AA
 
Anadolu

Разом з ним на місце пожежі прибули міністр охорони здоров’я, міністр культури й туризму та керівник служби з надзвичайних ситуацій. 

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Також в уряді оголосили, що розслідуванням буде займатися прокуратура провінції Болу, де розташований курорт. 

Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, кажуть, до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала. На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися. 

 
Anadolu

Як повідомляли, пожежа почалася серед ночі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. Спершу повідомляли про десять загиблих.

Минулого тижня у Чехії внаслідок вибуху і подальшої пожежі у ресторані загинули семеро людей.

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