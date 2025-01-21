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Пожар на горнолыжном курорте в Турции: число погибших возросло до 66

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Новости — Вторник, 21 января 2025, 14:50 — Мария Емец

Количество подтвержденных погибших в результате крупного пожара на горнолыжном курорте в центральной Турции достигло 66 человек.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Али Ерликая, срочно вылетевший на место происшествия, сообщил в заявлениях для СМИ, что подтвержденное количество погибших в пожаре возросло до 66, пострадал 51 человек. 

 
Mehmet Emin Gürbüz/AA
 
Anadolu

Вместе с ним на место пожара прибыли министр здравоохранения, министр культуры и туризма и руководитель службы по чрезвычайным ситуациям.

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Также в правительстве объявили, что расследованием будет заниматься прокуратура провинции Болу, где расположен курорт. 

Отдельные туристы из отеля, с которыми уже пообщались журналисты, говорят, что до последнего не подозревали об опасности, пока не услышали призывы о помощи из коридора – пожарная сигнализация не сработала. К тому времени в коридоре и на лестнице уже стоял едкий густой дым, они с трудом смогли выбраться. 

 
Anadolu

Как сообщалось, пожар начался среди ночи в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. Сначала сообщали о десяти погибших.

На прошлой неделе в Чехии в результате взрыва и последующего пожара в ресторане погибли семь человек.

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